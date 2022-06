Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Einbußen

Um 22.06.2022 16:22:00 Uhr ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 219,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 213,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 223,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 160.114 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 225,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,53 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.09.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 76,28 EUR. Mit Abgaben von 187,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 199,50 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 06.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1.266,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.405,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,89 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 03.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 13,99 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

