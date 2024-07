Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 492,60 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 492,60 EUR nach oben. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 492,80 EUR zu. Mit einem Wert von 489,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3.702 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 571,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 16,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 226,50 EUR am 05.10.2023. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 117,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,80 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 5,70 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 583,13 EUR.

Rheinmetall gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,24 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 1,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,43 EUR je Aktie.

