Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag gesucht

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 193,60 EUR zu. Bei 194,20 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 188,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63.929 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 30.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 227,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 80,92 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.12.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 139,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 231,13 EUR.

Am 10.11.2022 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.415,00 EUR im Vergleich zu 1.258,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2022 wird am 16.03.2023 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,51 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

