Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Donnerstagvormittag

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 724,60 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 724,60 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 730,20 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 729,20 EUR. Bisher wurden heute 24.462 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 23.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 730,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,77 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.01.2024 bei 313,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 56,75 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,64 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 720,13 EUR an.

Rheinmetall ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,11 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 2,45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,76 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 21,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

