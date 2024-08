Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Rheinmetall

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 531,20 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 531,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 528,00 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 534,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 35.759 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 57,36 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,74 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 601,50 EUR.

Am 08.08.2024 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,43 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,23 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,13 Prozent gesteigert.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

