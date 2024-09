Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Vormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 488,60 EUR.

Das Papier von Rheinmetall legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 488,60 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 491,00 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 491,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.005 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 571,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 17,03 Prozent zulegen. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR ab. Mit Abgaben von 53,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,69 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 609,63 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,43 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 2,23 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,50 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 06.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 21,89 EUR im Jahr 2024 aus.

