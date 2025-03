Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 1.345,00 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 1.345,00 EUR nach oben. Bei 1.346,50 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.320,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 109.157 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 1.483,00 EUR markierte der Titel am 19.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 437,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 67,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 5,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,66 EUR je Rheinmetall-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.278,44 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 12.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,87 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 3,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 36,16 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Rheinmetall am 08.05.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 30.04.2026.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 30,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

