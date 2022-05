Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag in Grün

Um 24.05.2022 09:22:00 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 189,75 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 189,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 187,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.044 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 225,00 EUR erreichte der Titel am 22.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 15,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,28 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2021 erreicht. Abschläge von 148,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 176,50 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Am 06.05.2022 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1.266,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.405,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Rheinmetall am 04.08.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 03.08.2023 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,91 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP//Getty Images