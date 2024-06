Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Montagvormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Rheinmetall legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 492,50 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 492,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 496,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 493,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 17.524 Stück.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 571,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 13,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 117,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,82 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 565,50 EUR.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,58 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,36 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,40 EUR je Aktie.

