Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Nachmittag schwächer

So bewegt sich Rheinmetall

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 1.310,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Rheinmetall-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 1.310,00 EUR abwärts. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.288,00 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.317,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 134.532 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.483,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,21 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 437,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 199,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,66 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.278,44 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Am 12.03.2025 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,87 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,44 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 3,48 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 36,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Rheinmetall am 08.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2025 auf 30,01 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall- und Leonardo-Aktien uneins: Rüstungsriesen schielen wohl auf Iveco-Rüstungssparte

Handel in Frankfurt: DAX mit Kursplus

Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der LUS-DAX mittags