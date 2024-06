Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 489,00 EUR ab.

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 489,00 EUR abwärts. Bei 488,20 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 496,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 110.155 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 571,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 14,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 226,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 53,68 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2023 mit 5,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,82 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 565,50 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,11 EUR, nach 1,24 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,58 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

