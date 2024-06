Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 491,30 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 491,30 EUR ab. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 491,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 496,50 EUR. Zuletzt wechselten 13.073 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 571,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 14,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 226,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,82 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 565,50 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 14.05.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,24 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,36 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,58 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

