Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 485,50 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 485,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 487,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 471,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.443 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 571,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 15,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 226,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 114,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,80 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 5,70 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 583,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 14.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,24 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 1,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

