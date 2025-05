Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag im Aufwind

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 1.864,50 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 1.864,50 EUR zu. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.883,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.863,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.662 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.883,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,99 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 437,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 326,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 11,43 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 8,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 1.742,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 08.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,92 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,11 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 2,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 45,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 29,84 EUR fest.

