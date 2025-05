Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Vormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 1.913,50 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 09:06 Uhr 1,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 1.936,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1.929,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 41.209 Aktien.

Bei einem Wert von 1.936,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 1,18 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 437,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 77,14 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,43 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.793,71 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,92 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,11 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 45,79 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Rheinmetall am 07.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 29,84 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK & Co. mit weiteren Rekorden: EU mit Milliardendarlehen für neue Rüstungsprojekte

Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Buy-Note für Rheinmetall-Aktie

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK mit neuer Bestmarke: EU-Rüstungsdebatte treibt den Kurs