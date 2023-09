Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit Verlusten

Rheinmetall im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 247,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Rheinmetall-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 247,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 246,60 EUR. Bei 249,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 5.155 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 281,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 13,66 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 142,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 73,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 294,00 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.498,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.408,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 19,26 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel: DAX schlussendlich in Rot

Rheinmetall-Aktie höher: Dreistelliger Millionen-Euro-Auftrag aus Chinas Autobranche