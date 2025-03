Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag leichter

Rheinmetall im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 1.329,50 EUR.

Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 1.329,50 EUR. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.296,50 EUR. Bei 1.343,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 161.109 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.483,00 EUR. Gewinne von 11,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 437,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 67,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,66 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 1.281,78 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 12.03.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,87 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3,48 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,56 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Rheinmetall am 08.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte Rheinmetall die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,90 EUR je Aktie belaufen.

