Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 1.326,00 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 1.326,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.326,00 EUR. Bei 1.343,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 26.417 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 1.483,00 EUR markierte der Titel am 19.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 11,84 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 437,50 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 67,01 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,66 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 1.281,78 EUR angegeben.

Am 12.03.2025 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 10,87 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 7,44 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,48 Mrd. EUR – ein Plus von 36,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Rheinmetall am 08.05.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 30.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 29,90 EUR je Rheinmetall-Aktie.

