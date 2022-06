Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag stärker

Die Aktie legte um 28.06.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 220,00 EUR zu. Bei 221,50 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 215,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 109.376 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 22.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 225,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 2,22 Prozent niedriger. Am 10.09.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,28 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 188,41 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 199,50 EUR.

Am 06.05.2022 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,89 Prozent auf 1.266,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.405,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 03.08.2023.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,01 EUR je Aktie.

