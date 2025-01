Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 731,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 731,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 730,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 733,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.083 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2025 bei 743,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 31.01.2024 Kursverluste bis auf 322,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 55,83 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,53 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 5,70 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 720,13 EUR aus.

Rheinmetall ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,11 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 2,35 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 2,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 39,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.03.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 21,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

