Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag behauptet

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 542,80 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 542,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 545,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 539,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 540,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 34.502 Stück.

Bei 571,80 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 5,34 Prozent wieder erreichen. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 226,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 58,27 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,74 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 601,50 EUR an.

Rheinmetall gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,23 Mrd. EUR – ein Plus von 49,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 21,73 EUR je Rheinmetall-Aktie.

