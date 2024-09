Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag verlustreich

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 477,20 EUR.

Das Papier von Rheinmetall befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 477,20 EUR ab. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 472,30 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 482,00 EUR. Bisher wurden heute 67.341 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 571,80 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 52,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,69 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 609,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 08.08.2024. In Sachen EPS wurden 1,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 2,23 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 49,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 21,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

