Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Um 04:22 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 186,05 EUR ab. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 186,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 191,95 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 94.572 Aktien.

Am 30.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 227,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Am 30.12.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,88 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 124,48 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 231,13 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1.415,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.258,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Rheinmetall am 16.03.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 10,51 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

