Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Rheinmetall

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 241,00 EUR

-1,43% Charts

News

Analysen

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 241,50 EUR abwärts. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 240,20 EUR. Bei 243,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 61.789 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 281,30 EUR erreichte der Titel am 04.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 16,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 140,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2022). Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 71,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 285,67 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 04.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1.363,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.266,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,27 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Rheinmetall-Aktie verliert leicht: Rheinmetall erhält Millionenauftrag von Bundeswehr

Goldman Sachs stuft Rheinmetall ab - Schweizer Regierung für Rückgabe von stillgelegten Leopard-Panzern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com