Heute im FokusTrump setzt auf Handelsdeal: DAX leicht im Plus -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix vor Bilanz -- Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon im Fokus
3M schraubt Gewinnziel weiter hoch. GE Aerospace hebt Jahresziele erneut an. Quantum eMotion-Aktie beflügelt nach Strategiewechsel. European Lithium-Aktie gerät nach Handelsstopp kräftig unter Druck. Analysten prognostizieren bei Almonty Industries enormes Potenzial. Unilever verschiebt Magnum-Börsengang. Tech-Rally in Asien setzt sich fort - Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht.
