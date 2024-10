Rio Tinto Aktie News: STOXX 50 Aktie Rio Tinto am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rio Tinto. Die Rio Tinto-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 50,27 GBP ab.

Die Rio Tinto-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 50,27 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rio Tinto-Aktie bisher bei 49,95 GBP. Bei 50,79 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Rio Tinto-Aktien beläuft sich auf 273.482 Stück.

Am 29.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 59,10 GBP an. 17,57 Prozent Plus fehlen der Rio Tinto-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,09 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,30 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Rio Tinto-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,41 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,03 USD. Analysten bewerten die Rio Tinto-Aktie im Durchschnitt mit 60,76 GBP.

Rio Tinto ließ sich am 11.02.2010 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,71 GBP je Aktie in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2026 erwartet.

Experten taxieren den Rio Tinto-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,99 USD je Aktie.

