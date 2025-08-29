Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Dienstagnachmittag schwächer
Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 13,40 USD.
Um 15:53 Uhr fiel die Rivian Automotive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 13,40 USD ab. Der Kurs der Rivian Automotive-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,98 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 781.280 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 17,14 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 27,96 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2024 auf bis zu 9,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,08 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Rivian Automotive-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Am 05.08.2025 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,97 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1,30 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 05.11.2025 gerechnet.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,747 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.
