Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

08.09.25 16:10 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 14,03 USD nach.

Die Rivian Automotive-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 14,03 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Rivian Automotive-Aktie bei 13,83 USD. Mit einem Wert von 14,24 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 778.188 Rivian Automotive-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 17,14 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,17 Prozent hinzugewinnen. Bei 9,50 USD fiel das Papier am 07.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rivian Automotive 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 05.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,46 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,30 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 05.11.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,747 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

