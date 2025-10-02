Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Abend im Tiefenrausch

So bewegt sich Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Rivian Automotive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 8,1 Prozent auf 13,43 USD ab.

Das Papier von Rivian Automotive befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 8,1 Prozent auf 13,43 USD ab. Die Rivian Automotive-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,22 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,13 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 10.871.776 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Bei 17,14 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rivian Automotive-Aktie 27,67 Prozent zulegen. Am 07.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rivian Automotive 0,000 USD aus.

Am 05.08.2025 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,97 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,30 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Rivian Automotive-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

2025 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -2,753 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

