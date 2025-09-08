Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 13,87 USD.

Das Papier von Rivian Automotive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 13,87 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Rivian Automotive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,77 USD aus. Bei 14,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 571.636 Rivian Automotive-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2025 auf bis zu 17,14 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rivian Automotive-Aktie somit 19,11 Prozent niedriger. Am 07.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rivian Automotive-Aktie 31,48 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Rivian Automotive-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 05.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,46 USD je Aktie generiert. Rivian Automotive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,30 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 05.11.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,747 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Fahrervisualisierung vor großem Upgrade dank Unreal Engine

Rivian-Aktie mit Verlusten: Tesla-Konkurrent Rivian kann Verlust nicht deutlich genug eindämmen

Frisches Kapital für Also Inc.: Rivian-Spinoff wird zum Milliardenunternehmen