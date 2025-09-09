DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.539 -0,4%Nas21.944 +0,3%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1712 ±0,0%Öl67,74 +1,8%Gold3.643 +0,5%
Aktie im Fokus

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive wird am Nachmittag ausgebremst

10.09.25 16:11 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Rivian Automotive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 13,80 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
11,76 EUR -0,04 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Rivian Automotive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 13,80 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Rivian Automotive-Aktie bis auf 13,74 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 13,94 USD. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 623.479 Aktien.

Am 21.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,14 USD. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 24,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Mit einem Kursverlust von 31,13 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Rivian Automotive am 05.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,46 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,30 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 05.11.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,747 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Fahrervisualisierung vor großem Upgrade dank Unreal Engine

Rivian-Aktie mit Verlusten: Tesla-Konkurrent Rivian kann Verlust nicht deutlich genug eindämmen

Frisches Kapital für Also Inc.: Rivian-Spinoff wird zum Milliardenunternehmen

