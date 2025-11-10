DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.321 +1,4%Bitcoin91.018 +0,3%Euro1,1543 -0,1%Öl63,47 -0,4%Gold4.095 +2,4%
So entwickelt sich Rivian Automotive

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagnachmittag mit Einbußen

10.11.25 16:08 Uhr

10.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 15,14 USD ab.

Das Papier von Rivian Automotive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 15,14 USD abwärts. Die Rivian Automotive-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,01 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,58 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.067.883 Rivian Automotive-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 17,14 USD. Gewinne von 13,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,55 USD ab. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 36,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Rivian Automotive ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,96 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 78,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 874,00 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,56 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Rivian Automotive-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet.

2025 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -2,617 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

