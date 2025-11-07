DAX23.553 -0,8%Est505.569 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.665 -1,7%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1572 +0,2%Öl63,56 ±-0,0%Gold3.991 +0,4%
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive fällt am Freitagnachmittag tief

07.11.25 16:08 Uhr
07.11.25 16:08 Uhr

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive fällt am Freitagnachmittag tief

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 5,3 Prozent auf 14,41 USD.

Rivian Automotive
Aktien
Rivian Automotive
12,84 EUR -0,64 EUR -4,75%
Aktie kaufen
Aktie kaufen

Die Rivian Automotive-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 14,41 USD abwärts. Die Rivian Automotive-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,26 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 15,06 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.537.829 Rivian Automotive-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,14 USD. Dieser Kurs wurde am 21.05.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,95 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2024 auf bis zu 9,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 04.11.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,96 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,46 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1,56 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umsetzen können.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,617 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

