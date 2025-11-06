Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Abend verlustreich

Rivian Automotive im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 15,20 USD.

Der Rivian Automotive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 15,20 USD. Zwischenzeitlich weitete die Rivian Automotive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,49 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 15,26 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 8.266.578 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,14 USD) erklomm das Papier am 21.05.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,76 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,50 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rivian Automotive-Aktie 60,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Rivian Automotive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Rivian Automotive am 04.11.2025 vor. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,96 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,56 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 19.02.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Rivian Automotive rechnen Experten am 10.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2025 -2,617 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

