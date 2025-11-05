Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zieht am Nachmittag deutlich an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 9,8 Prozent im Plus bei 13,73 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere um 15:53 Uhr 9,8 Prozent. Die Rivian Automotive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,75 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,32 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.629.208 Rivian Automotive-Aktien.
Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 19,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,78 Prozent.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Am 05.08.2025 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,46 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,30 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 19.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 10.11.2026 wird Rivian Automotive schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -2,778 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
