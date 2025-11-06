Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Blick auf Rivian Automotive-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 15,28 USD abwärts.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 15,28 USD. Der Kurs der Rivian Automotive-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,03 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,26 USD. Bisher wurden heute 2.319.450 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,14 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 60,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 04.11.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,96 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,46 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,56 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rivian Automotive einen Umsatz von 1,16 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Rivian Automotive dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2025 einen Verlust in Höhe von -2,617 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

