Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Abend verlustreich

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 14,78 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 14,78 USD. Die Rivian Automotive-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,26 USD nach. Bei 15,06 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.150.252 Stück gehandelt.

Bei 17,14 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 9,55 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rivian Automotive-Aktie 54,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Rivian Automotive veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,96 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,56 Mrd. USD – ein Plus von 34,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Rivian Automotive am 19.02.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.11.2026.

2025 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -2,617 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Tesla-Rivale Rivian gibt Update für E-Bike Spinoff Also

Rivian-Aktie +26 Prozent: Quartalsverlust deutlich reduziert - Umsatz steigt

Rivian-Aktie in Gefahr? Analyst sieht 20 Prozent Abwärtspotenzial beim Autohersteller