Kursverlauf

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag auf rotem Terrain

12.08.25 16:09 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 11,65 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
10,00 EUR -0,30 EUR -2,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rivian Automotive-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 2,3 Prozent auf 11,65 USD nach. Der Kurs der Rivian Automotive-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,65 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,05 USD. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 623.176 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,14 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 47,12 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2024 (9,50 USD). Mit Abgaben von 18,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Rivian Automotive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 05.08.2025 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,46 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Rivian Automotive 1,30 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,695 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

