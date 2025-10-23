DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.939 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,88 +2,4%Gold4.119 +0,6%
DAX letztlich leicht in Grün -- US-Börsen fester -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Hot Stocks heute: Trade der Woche - Long auf Merck, dem DAX-Konzern aus Darmstadt  
Warum sich der Eurokurs kaum bewegt
Kursentwicklung im Fokus

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive legt am Abend zu

23.10.25 20:23 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive legt am Abend zu

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 13,11 USD.

Rivian Automotive
10,88 EUR -0,60 EUR -5,23%
Das Papier von Rivian Automotive legte um 20:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 13,11 USD. Den Tageshöchststand markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 13,12 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,77 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.795.586 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2025 auf bis zu 17,14 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rivian Automotive-Aktie 30,74 Prozent zulegen. Bei 9,50 USD erreichte der Anteilsschein am 07.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Rivian Automotive-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 05.08.2025. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,97 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1,30 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 04.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Rivian Automotive die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Rivian Automotive 2025 einen Verlust in Höhe von -2,791 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

