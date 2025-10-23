DAX24.192 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.882 +0,6%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1613 ±-0,0%Öl65,50 +1,8%Gold4.151 +1,4%
Kursentwicklung

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag tiefer

23.10.25 16:08 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 12,86 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
10,88 EUR -0,60 EUR -5,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Rivian Automotive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 12,86 USD. Die Rivian Automotive-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,71 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,77 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 508.222 Stück.

Bei einem Wert von 17,14 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,28 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2024 auf bis zu 9,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Rivian Automotive-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.08.2025 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,97 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1,30 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 04.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rivian Automotive-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2025 einen Verlust in Höhe von -2,791 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

