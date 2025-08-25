Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Freitagnachmittag schwächer

Blick auf Rivian Automotive-Kurs

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 13,52 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 3,2 Prozent auf 13,52 USD nach. Im Tief verlor die Rivian Automotive-Aktie bis auf 13,31 USD. Bei 14,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 1.580.869 Aktien.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Rivian Automotive-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.08.2025 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,97 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,30 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,754 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

