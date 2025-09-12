Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 13,58 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 13,58 USD zu. Die Rivian Automotive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,73 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,64 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 659.100 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2025 auf bis zu 17,14 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rivian Automotive-Aktie somit 20,77 Prozent niedriger. Am 07.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,50 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Rivian Automotive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Rivian Automotive gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,46 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1,30 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umsetzen können.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -2,754 USD je Aktie aus.

