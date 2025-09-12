Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagabend im Aufwind

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 13,54 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 13,54 USD. Kurzfristig markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 13,77 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,64 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.395.778 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,14 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,50 USD. Dieser Wert wurde am 07.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 29,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 05.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,46 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Rivian Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 1,30 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,52 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,754 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

