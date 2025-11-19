DAX23.204 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.539 +0,5%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1539 -0,4%Öl63,41 -2,2%Gold4.071 +0,1%
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag mit Abschlägen

19.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Das Papier von Rivian Automotive befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,9 Prozent auf 14,71 USD ab.

Die Rivian Automotive-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 14,71 USD abwärts. Die Rivian Automotive-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,45 USD nach. Mit einem Wert von 14,76 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 791.088 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,13 USD) erklomm das Papier am 12.11.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rivian Automotive-Aktie somit 18,89 Prozent niedriger. Am 20.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,90 USD. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 48,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 04.11.2025 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,96 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 874,00 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,599 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

