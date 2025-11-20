Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Abend fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 14,90 USD zu.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 14,90 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 15,63 USD. Bei 14,91 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 4.434.638 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,13 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rivian Automotive-Aktie somit 17,82 Prozent niedriger. Am 21.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,91 USD. Mit Abgaben von 33,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Rivian Automotive-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Rivian Automotive ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,96 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 78,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,56 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 874,00 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Rivian Automotive-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,587 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Aktien von VW und Rivian tiefer: Wintertests neuer Fahrzeug-Architektur werden gestartet

Tesla-Rivale Rivian gibt Update für E-Bike Spinoff Also

Rivian-Aktie +26 Prozent: Quartalsverlust deutlich reduziert - Umsatz steigt