Kurs der Rivian Automotive

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittwochabend leichter

19.11.25 20:23 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittwochabend leichter

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,8 Prozent auf 14,42 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
12,68 EUR 0,30 EUR 2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr rutschte die Rivian Automotive-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,8 Prozent auf 14,42 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Rivian Automotive-Aktie bei 14,33 USD. Bei 14,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 3.692.739 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 18,13 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,77 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2024 Kursverluste bis auf 9,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,32 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Rivian Automotive am 04.11.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,96 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,08 USD je Aktie erzielt worden. Rivian Automotive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,56 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 78,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 874,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,599 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: David Becker/Getty Images

