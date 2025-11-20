DAX23.506 +1,5%Est505.621 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.136 +2,5%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1525 -0,1%Öl64,29 +1,0%Gold4.084 +0,1%
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Deutsche Bank-Aktie: Zwischen ambitionierten Zielen und bröckelndem Vertrauen
VAT Group: Dominiert 75 % des Marktes für Hochleistungsventile und ist unverzichtbar für KI-Chipfabriken. Frisches Long-Signal!
Kurs der Rivian Automotive

Rivian Automotive Aktie News: Anleger greifen bei Rivian Automotive am Nachmittag zu

20.11.25 16:09 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Anleger greifen bei Rivian Automotive am Nachmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Zuletzt wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 15,34 USD nach oben.

Rivian Automotive
13,00 EUR 0,32 EUR 2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 4,2 Prozent auf 15,34 USD. Den Tageshöchststand markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 15,63 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,91 USD. Bisher wurden heute 1.122.735 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,13 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 18,19 Prozent wieder erreichen. Am 21.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,91 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Rivian Automotive-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Rivian Automotive ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,08 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 78,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,56 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 874,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Rivian Automotive am 19.02.2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,587 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: David Becker/Getty Images

