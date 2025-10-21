DAX24.326 +0,3%Est505.688 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.980 -0,1%Bitcoin97.024 +2,1%Euro1,1609 -0,3%Öl60,78 -0,3%Gold4.138 -5,0%
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität
Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil
Rivian Automotive im Fokus

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

21.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Rivian Automotive zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 13,09 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
11,12 EUR 0,24 EUR 2,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 13,09 USD bewegte sich die Rivian Automotive-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 13,10 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Rivian Automotive-Aktie bis auf 12,91 USD. Bei 13,09 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 421.795 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Rivian Automotive-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 05.08.2025 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,97 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,46 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,30 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rivian Automotive einen Umsatz von 1,16 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 04.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Rivian Automotive.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,791 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

