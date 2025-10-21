Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zieht am Dienstagabend an

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Rivian Automotive. Das Papier von Rivian Automotive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 13,35 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 13,35 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 13,56 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,09 USD. Bisher wurden heute 2.855.411 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,14 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rivian Automotive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Rivian Automotive gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,97 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,30 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,791 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

