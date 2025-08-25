Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Dienstagabend mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 12,99 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 12,99 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 12,84 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,11 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.364.119 Rivian Automotive-Aktien.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2024 auf bis zu 9,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 05.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,46 USD vermeldet. Rivian Automotive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,30 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2025 einen Verlust in Höhe von -2,747 USD ausweisen wird.



